Хикмет Гаджиев: Более 4 000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими без вести

Армения должна предоставить информацию об этих людях

"После Первой Карабахской войны более 4 000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими без вести, и Армения должна предоставить информацию об этих людях".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии с участием директора Евразийского центра при "Атлантическом совете", экс-посла США в Украине Джона Хербста сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопросы центра и аудитории.

Помощник президента довел до внимания, что армяне, проживающие в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, являются полноправными гражданами нашей страны и обязаны принять верховенство законов Азербайджана, его Конституции.

Отвечая на вопрос о роли Минской группы ОБСЕ в постконфликтном периоде, Х.Гаджиев отметил, что Минская группа может помочь в определении мер по укреплению доверия между двумя сторонами.

Помощник президента Азербайджана в заключение добавил, что американские компании могут внести свой вклад в восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и региональную интеграцию путем инвестирования в восстановление инфраструктуры Карабахского региона и участия в этих работах.