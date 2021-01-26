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Хикмет Гаджиев: Более 4 000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими без вести

Хикмет Гаджиев: Более 4 000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими без вести Армения должна предоставить информацию об этих людях
Карабах
26 января 2021 г. 12:49
Хикмет Гаджиев: Более 4 000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими без вести
Хикмет Гаджиев

"После Первой Карабахской войны более 4 000 азербайджанцев до сих пор считаются пропавшими без вести, и Армения должна предоставить информацию об этих людях".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии с участием директора Евразийского центра при "Атлантическом совете", экс-посла США в Украине Джона Хербста сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопросы центра и аудитории.

Помощник президента довел до внимания, что армяне, проживающие в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, являются полноправными гражданами нашей страны и обязаны принять верховенство законов Азербайджана, его Конституции.

Отвечая на вопрос о роли Минской группы ОБСЕ в постконфликтном периоде, Х.Гаджиев отметил, что Минская группа может помочь в определении мер по укреплению доверия между двумя сторонами.

Помощник президента Азербайджана в заключение добавил, что американские компании могут внести свой вклад в восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и региональную интеграцию путем инвестирования в восстановление инфраструктуры Карабахского региона и участия в этих работах.

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Версия на английском языке Top official: Over 4,000 Azerbaijanis still missing
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra 4 000-dən çox azərbaycanlı hələ də itkin düşmüş hesab edilir"

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