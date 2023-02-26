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Хикмет Гаджиев: Безнаказанности должен быть положен конец

Хикмет Гаджиев: Безнаказанности должен быть положен конец "Преднамеренное и беспощадное убийство мирного азербайджанского населения города Ходжалы вооруженными силами Армении при поддержке 366-го советского военного полка является военным преступлением, преступлением против человечности, актом геноцида".
Карабах
26 февраля 2023 г. 13:23
Хикмет Гаджиев: Безнаказанности должен быть положен конец
Хикмет Гаджиев

"Преднамеренное и беспощадное убийство мирного азербайджанского населения города Ходжалы вооруженными силами Армении при поддержке 366-го советского военного полка является военным преступлением, преступлением против человечности, актом геноцида".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Безнаказанности должен быть положен конец!", - отметил Х.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Cəzasızlığa son qoyulmalıdır!"

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