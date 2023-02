"Преднамеренное и беспощадное убийство мирного азербайджанского населения города Ходжалы вооруженными силами Армении при поддержке 366-го советского военного полка является военным преступлением, преступлением против человечности, актом геноцида".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Безнаказанности должен быть положен конец!", - отметил Х.Гаджиев.