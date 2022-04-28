Хикмет Гаджиев: Азербайджан предлагает интегрированную модель Южного Кавказа

Азербайджан предложил интегрированную модель Южного Кавказа. Регион в настоящее время очень фрагментирован, поэтому необходимо выстроить больше связей, больше контактов между людьми.

Азербайджан предложил интегрированную модель Южного Кавказа. Регион в настоящее время очень фрагментирован, поэтому необходимо выстроить больше связей, больше контактов между людьми.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на открытии конференции мозговых центров “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество” в Шуше.

"Мы готовы к этому, сейчас мяч на поле Армении", - заявил Гаджиев. По его словам, основной посыл Азербайджана Армении - признание территориальной целостности и суверенитета: "Готова ли Армения к этому? Мы готовы".

Он также отметил важность решения вопроса о делимитации и демаркации границ между двумя странами. "Мы уже получаем определенные сигналы, что в ближайшем будущем этот процесс начнется" - добавил Х.Гаджиев.

Еще один важный пункт в переговорах - открытие коммуникаций. "Средний коридор приобретает особое значение в новых реалиях

Может ли Армения быть частью этого? Определенно да. Но мы не можем ждать пока Армения примет решение, поэтому Азербайджан провел переговоры с Ираном и договорился о возможности строительства параллельного транспортного пути", - заявил помощник президента.

Х Гаджиев также напомнил, что Азербайджан предлагал и развитие регионального формата 3+3.

Что касается армянского населения Карабаха, то, по словам Х.Гаджиева, Азербайджан считает их своими гражданами.

"Мы считаем жителей Ханкенди гражданами Азербайджана. В Азербайджане уважительно относятся ко всем религиям, сохраняют все религиозные храмы, в то время как в годы оккупации сотни мечетей были разрушены или использовались не по назначению", - сказал он.