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Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов обсуждать мирный договор с Арменией

Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов обсуждать мирный договор с Арменией Азербайджан готов обсуждать мирный договор с Арменией, однако для этого нужна справедливость, в том числе для Ходжалы.
Карабах
25 февраля 2022 г. 12:01
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов обсуждать мирный договор с Арменией

Азербайджан готов обсуждать мирный договор с Арменией, однако для этого нужна справедливость, в том числе для Ходжалы.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на проходящей в Баку конференции, посвященной 30-летней годовщине геноцида в Ходжалы.

"В ходе Отечественной войны было понятно, что Армения не изменила свою стратегию. Армения наносила удары по мирным и спящим азербайджанцам", напомнил он.

По словам Х. Гаджиева, трагедии подобные Ходжалы происходили и в других населенных пунктах Азербайджана во время оккупации, однако о них не рассказывали. "До сих пор есть места массового захоронения и мы призывали Армению рассказать о них", - добавил он.

Напомним, ранее в селе Эдилли Ходжавендского района было обнаружено массовое захоронение азербайджанцев.

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