Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов к проведению завтрашней встречи в Евлахе

Азербайджан готов к проведению переговоров на встрече с представителями армянских жителей Карабаха, которая состоится 21 сентября в Евлахе.

Азербайджан готов к проведению переговоров с представителями армянских жителей Карабаха на встрече, которая состоится 21 сентября в Евлахе.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на брифинге для аккредитованного в Азербайджане представителей дипкорпуса.

"Мы получили гарантии того, что военные силы Армении в Карабахе будут разоружены, покинут свои боевые посты, все военное оборудование и вооружение будет передано Азербайджану, в том числе тяжелая артиллерия – все это будет передаваться в координации с российским миротворческим контингентом", - сказал он.

Х.Гаджиев отметил, что на данном этапе главным является вопрос реинтеграция армянского населения Карабаха.

Ожидается, что на завтрашней встрече эти вопросы будут более детально обсуждаться, добавил он.