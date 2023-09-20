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Хикмет Гаджиев: Армянская сторона старалась размещать военные объекты близко к гражданским

Хикмет Гаджиев: Армянская сторона старалась размещать военные объекты близко к гражданским Армянская сторона пыталась разместить военные объекты очень близко к гражданским лицам и гражданским учреждениям.
Карабах
20 сентября 2023 г. 17:32
Хикмет Гаджиев: Армянская сторона старалась размещать военные объекты близко к гражданским

Армянская сторона старалась размещать военные объекты очень близко к жилым и гражданским учреждениям.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал в ходе брифинга.

"В ходе антитеррористических действий на местах в некоторых случаях азербайджанская сторона выявляла легитимные военные цели, но, видя возможность того, что гражданское население может стать целью ударов, отказывалась от них", - сказал он.

Он отметил, что это еще раз продемонстрировало, насколько азербайджанская сторона была внимательна и осторожна в этом отношении.

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Версия на английском языке Hajiyev: Armenian side tried to install military objects very close to civilian institutions

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