О нас

Хикмет Гаджиев: Армения продолжает устанавливать мины в неконтролируемой "серой зоне"

Хикмет Гаджиев: Армения продолжает устанавливать мины в неконтролируемой "серой зоне" Армения и ее сепаратистский режим продолжают устанавливать противопехотные мины по всему периметру "серой зоны".
Карабах
12 сентября 2023 г. 09:38
Хикмет Гаджиев: Армения продолжает устанавливать мины в неконтролируемой серой зоне

Армения и поддерживаемый ею марионеточный режим продолжают устанавливать противопехотные мины по всему периметру "серой зоны".

Как передает Report, об этом написал в соцсети "Х" помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Ужасающие цифры систематической и преднамеренной политики минного террора Армении против Азербайджана. С 1991 года по сегодняшний день 3385 азербайджанцев стали жертвами мин, заложенных Арменией. Армения и незаконный марионеточный режим продолжают устанавливать наземные мины, произведенные в Армении, по всему периметру "серой зоны", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Since 1991 up today, 3,385 Azerbaijanis have become victims of landmines infested by Armenia
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "1991-ci ildən bu günə kimi 3385 azərbaycanlı Ermənistanın basdırdığı minaların qurbanı olub"

Другие новости из категории

Грузовик с продовольствием Российского общества Красного Креста доехал до Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди
Грузовик с продовольствием Российского общества Красного Креста доехал до Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди
12 сентября 2023 г. 10:06
Автомобиль Российского общества Красного Креста движется в сторону Ханкенди
Автомобиль Российского общества Красного Креста движется в сторону Ханкенди
12 сентября 2023 г. 07:54
Продовольственный груз, отправленный AОКП, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди
ФотоПродовольственный груз, отправленный AОКП, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди
12 сентября 2023 г. 07:41
Историческая победа: Дорога Агдам-Ханкенди открылась
ФотоИсторическая победа: Дорога Агдам-Ханкенди открылась
12 сентября 2023 г. 07:21
Грузовик с продовольствием от РОКК из Агдама отправился в Ханкенди
ФотоГрузовик с продовольствием от РОКК из Агдама отправился в Ханкенди
12 сентября 2023 г. 07:08
Хикмет Гаджиев: Безнравственность не знает границ!
Хикмет Гаджиев: Безнравственность не знает границ!
11 сентября 2023 г. 23:10
Армяне не хотят принимать продовольственную помощь как по Лачынской, так и Агдамской дорогам
ФотоАрмяне не хотят принимать продовольственную помощь как по Лачынской, так и Агдамской дорогам
10 сентября 2023 г. 21:54
Игры Запада и РФ и есть причина задержки груза для армян Карабахского региона Азербайджана
"Игры" Запада и РФ и есть причина задержки груза для армян Карабахского региона Азербайджана
10 сентября 2023 г. 20:37
Минобороны: Армения массово закладывает новые мины в Карабахе
Минобороны: Армения массово закладывает новые мины в Карабахе
10 сентября 2023 г. 16:55
Скрытая игра МККК, или почему обездоленным армянам не доставили продовольствие
Скрытая игра МККК, или почему "обездоленным" армянам не доставили продовольствие
10 сентября 2023 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi