Хикмет Гаджиев: Армения продолжает устанавливать мины в неконтролируемой "серой зоне"

Армения и поддерживаемый ею марионеточный режим продолжают устанавливать противопехотные мины по всему периметру "серой зоны".

Как передает Report, об этом написал в соцсети "Х" помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Ужасающие цифры систематической и преднамеренной политики минного террора Армении против Азербайджана. С 1991 года по сегодняшний день 3385 азербайджанцев стали жертвами мин, заложенных Арменией. Армения и незаконный марионеточный режим продолжают устанавливать наземные мины, произведенные в Армении, по всему периметру "серой зоны", - говорится в публикации.