Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставить информацию о местонахождении массовых захоронений
Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставить информацию о местонахождении массовых захороненийАрмения, чтобы уклониться от ответственности, отказывается предоставить подробную информацию о местонахождении массовых захоронений.
Армения, чтобы уклониться от ответственности, отказывается предоставить подробную информацию о местонахождении массовых захоронений.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети "Х".
"Еще одно массовое захоронение обнаружено рядом с Шушинской тюрьмой, где содержались гражданские лица и военнопленные, с которыми бесчеловечно обращались, пытали, убивали и бросали в общие могилы. Армения, чтобы уклониться от ответственности, отказывается предоставить подробную информацию о местонахождении массовых захоронений", - говорится в публикации.
Another mass grave of 4000 missing Azerbaijanis identifed next to Shusha prison where civilians and PoWs kept, treated inhuman way, tortured, killed and buried in mass graves. Armenia to evade responsibilities refuses to provide detailed info about location of mass graves. @ICRCpic.twitter.com/TjQ311uZ4k