Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставить информацию о местонахождении массовых захоронений

Армения, чтобы уклониться от ответственности, отказывается предоставить подробную информацию о местонахождении массовых захоронений.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети "Х".

"Еще одно массовое захоронение обнаружено рядом с Шушинской тюрьмой, где содержались гражданские лица и военнопленные, с которыми бесчеловечно обращались, пытали, убивали и бросали в общие могилы. Армения, чтобы уклониться от ответственности, отказывается предоставить подробную информацию о местонахождении массовых захоронений", - говорится в публикации.