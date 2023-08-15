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Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставить информацию о местонахождении массовых захоронений

Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставить информацию о местонахождении массовых захоронений Армения, чтобы уклониться от ответственности, отказывается предоставить подробную информацию о местонахождении массовых захоронений.
Карабах
15 августа 2023 г. 16:21
Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставить информацию о местонахождении массовых захоронений

Армения, чтобы уклониться от ответственности, отказывается предоставить подробную информацию о местонахождении массовых захоронений.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети "Х".

"Еще одно массовое захоронение обнаружено рядом с Шушинской тюрьмой, где содержались гражданские лица и военнопленные, с которыми бесчеловечно обращались, пытали, убивали и бросали в общие могилы. Армения, чтобы уклониться от ответственности, отказывается предоставить подробную информацию о местонахождении массовых захоронений", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev: Armenia refuses to provide information on location of mass graves
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Ermənistan məsuliyyətdən yayınmaq üçün kütləvi məzarlıqların yeri barədə ətraflı məlumat verməkdən imtina edir”

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