Хикмет Гаджиев: Армения начала очередную международную кампанию по срыву мирных переговоров

Армения вместе с представителями сепаратистского режима в Карабахе начала очередную международную кампанию по срыву мирных переговоров.

Армения вместе с представителями сепаратистского режима в Карабахе начала очередную международную кампанию по срыву мирных переговоров.

Как передает Report, об этом говорится в статье помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева "Хочет ли Армения подорвать мир на Южном Кавказе?", опубликованной в The National Interest.

Помощник президента подчеркнул, что Армении следует заниматься мирными переговорами и нормализацией отношений с Азербайджаном, вместо того чтобы проводить кампании и заниматься дипломатическими играми.

"В течение более чем тридцати лет Армения оккупировала около 20% международно признанной суверенной территории Азербайджана. Около миллиона проживавших там азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома, став внутренне перемещенными лицами в собственной стране. Земля, возвращенная после 44-дневной войны в 2020 г., подвергнута беспрецедентному разрушению общественного и частного имущества, культурного и религиозного наследия Азербайджана. Один только Агдам - некогда один из крупнейших городов региона - был разрушен до такой степени, что теперь его называют "Хиросимой Кавказа". Создается впечатление, что оккупанты стремились уничтожить все следы Азербайджана здесь", - пишет Х. Гаджиев.

Несмотря на то, что все страны мира и четыре резолюции Совета Безопасности ООН признают Карабах суверенной территорией Азербайджана, в течение трех десятилетий армянские политики фантазировали либо о создании независимой этнической армянской территории, либо об объединении с Арменией путем аннексии захваченных земель.

"Если бы достижение мира было таким простым. Но когда армянское руководство говорит о мире, стараясь тянуть время с помощью кампаний по запутыванию ситуации, это так знакомо. Поэтому, когда на этой неделе Армения вместе с сепаратистским режимом в Карабахе начала очередную международную кампанию по срыву мирных переговоров, это было неудивительно. Смысл существования этого сепаратистского образования заключается в том, чтобы продлевать фантазии, избегая жестоких геополитических реалий", - считает он.

Однако, Х.Гаджиев отмечает, что реальность на местах изменилась и Азербайджан приглашает представителей армян, проживающих в Карабахском регионе страны, к искреннему и подлинному диалогу о реинтеграции. Азербайджан неоднократно заявлял, что их права, безопасность, а также обязанности как этнического меньшинства в Карабахе будут обеспечены Конституцией Азербайджана. Это включает в себя религиозные, языковые и муниципальные права, которые будут соблюдаться:"Что сейчас крайне важно, это то, что процесс реинтеграции должен включать демобилизацию и разоружение всех незаконных военных группировок и полный вывод оставшихся подразделений вооруженных сил Армении. Чтобы остановить поток оружия для таких группировок, который продолжался даже во время мирных переговоров, недавно была ненадолго закрыта дорога через Лачын, соединяющая Армению с Ханкенди. Теперь она вновь открыта".

В статье отмечается, что Азербайджан предложил самостоятельно снабжать регион продовольствием и медикаментами по дополнительной, более короткой дороге с гораздо большей пропускной способностью - более 17 000 автомобилей в день. Кроме того, и Европейский союз, и Международный комитет Красного Креста признали, что этот маршрут может быть использован:

"Тем не менее, эта четырехполосная восстановленная дорога Агдам-Ханкенди по непонятным причинам неоднократно отвергалась карабахскими сепаратистами, дорога даже была забаррикадирована бетонными плитами по приказу их "лидеров". Предложение Баку о том, чтобы поставки по дороге Агдам-Ханкенди осуществлялись под конвоем Красного Креста, а не Азербайджаном, было отклонено".

То же руководство даже демонстративно подогнало грузовики к границе с Азербайджаном, к контрольно-пропускному пункту Лачын. При этом оно утверждает, что армянам Карабаха грозит "этническая чистка" со стороны Азербайджана.

По словам Гаджиева, чтобы подкрепить это ложное утверждение, их руководство наняло бывшего одиозного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо для написания безответственного доклада, в котором утверждается, что Карабах находится в “блокаде”, его жители голодают, и утверждается, что “совершается геноцид”.

Парадоксальное заявление о том, что Азербайджан морит голодом население, отказывающееся от еды, было подхвачено так называемым "лидером" сепаратистов Араиком Арутюняном, который заявил: “Он [Азербайджан] использует одну руку, чтобы задушить нас, а другую - чтобы накормить”.

Следует облечь это заявление в верную юридическую формулировку: оккупационная администрация блокирует поставки правительством Азербайджана продовольствия и медикаментов в азербайджанский регион.

Что характерно, нигде в отчете Окампо об этом не упоминается.

Тем временем армянские жители Карабаха продолжают страдать, будучи вынужденным жить на подачки из Армении (которая сама по себе является одной из беднейших постсоветских стран). В экономическом отношении регион остался позади остального Азербайджана, чей ВВП сегодня более чем в 100 раз превышает его размеры со времен обретения независимости от Советского Союза.

"Территориальная целостность и суверенитет каждой страны неприкосновенны. Избирательный подход к сепаратизму недопустим. Устные заявления армянского руководства о поддержке территориальной целостности Азербайджана должны быть зафиксированы в мирном договоре. Армения также должна окончательно прекратить все свои территориальные претензии к Азербайджану и вывести все свои вооруженные силы с территории Азербайджана. Другого пути нет. Азербайджан уже сделал первые шаги на пути к миру. Теперь дело за Арменией и ее политическим руководством", - заключил Хикмет Гаджиев.