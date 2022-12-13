Хикмет Гаджиев: Армения годами наносила ущерб экологии Азербайджана

Армения за годы оккупации разрушала культурные памятники на территории Азербайджана, а также использовала наши ресурсы и наносила урон окружающей среде.

Армения за годы оккупации разрушала культурные памятники на территории Азербайджана, а также незаконно эксплуатировала наши ресурсы и наносила урон окружающей среде.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на встрече с представителями аккредитованного в стране дипкорпуса.

Хикмет Гаджиев проинформировал глав дипломатических миссий о текущей ситуации на дороге Шуша- Ханкенди, где вторые сутки азербайджанские экоактивисты и представители НПО по защите окружающей среды проводят акцию протеста с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

"Армения была вовлечена в незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. В годы оккупации разрушались объекты государственной и частной собственности, природные ресурсы Азербайджана нелегально эксплуатировались", - отметил Х. Гаджиев.

Он проинформировал зарубежных дипломатов о том, что по полученной азербайджанской стороной информации, была замечена активизация незаконной эксплуатации и разграбления природных ресурсов, в частности, на Гызылбулагском золоторудном месторождении, а также усугубление экологических последствий этого.

В связи с ситуацией вокруг месторождений Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе азербайджанская сторона передала российской ноту.