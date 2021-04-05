Хикмет Гаджиев: Армения должна выполнить свои обязательства

В Университете АДА состоялось мероприятие, посвященное Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием

5 апреля в Университете АДА в Баку состоялось мероприятие, посвященное Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как сообщает Report, выступая на мероприятии помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев отметил, что к сожалению, Азербайджан входит в число стран, пострадавших от минирования.

Как отметил Х.Гаджиев, в настоящее время работы по разминированию освобожденных территорий продолжаются ускоренными темпами. Несмотря на то, что разминирование является недешёвым мероприятием, это- приоритетное направление для Азербайджана.

Также Х.Гаджиев подчеркнул, что сложность ситуации заключается в том, что армяне не предоставляют нам карты заминированных территорий. Сегодня на международном уровне ведутся переговоры по получению у армян карты заминированных территорий.

По его словам, преднамеренное минирование Арменией освобожденных территорий во время почти 30-летней оккупации привело к многочисленным жертвам среди азербайджанских военных и гражданского населения.

"Мы требуем, чтобы Армения выполнила свои обязательства в рамках международного права и свой моральный долг по защите человеческой жизни. Азербайджан примет все доступные и необходимые правовые меры для обеспечения мира и ответственности",- заявил он.