Хикмет Гаджиев: Армения делает все возможное, чтобы не был достигнут мир с Азербайджаном

Армения делает все возможное, чтобы не был достигнут мир с Азербайджаном.

Армения делает все возможное, чтобы не был достигнут мир с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью израильскому международному телеканалу i24NEWS.

Он отметил, что Азербайджан считает, что эта война окончена. "Но, к сожалению, то, что мы видим с армянской стороны, она делает все возможное, чтобы не был достигнут мир с Азербайджаном. Но мы не хотим потерять возможность достижения мира", - заявил помощник президента.

По словам Х. Гаджиева, Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор. Данный процесс поддерживают США и ряд других стран.

Однако вторым важным этапом является реинтеграция Карабаха в политический, экономический и социальный спектры Азербайджана.

"Но, к сожалению, то, что мы видим на местах, - это сепаратистское образование, подчиненное Армении и финансируемое и поддерживаемое ей. Они хотели бы сохранить свой статус серой зоны и не интегрироваться в политическую, социальную, экономическую жизнь Азербайджана", - сказал он, отметив, что в свою очередь, Азербайджан построил новые дороги, а также соединил их с остальной частью страны.

Так, есть дорога Лачын -Ханкенди, которая соединяет Армению с Карабахом. Но также есть дорога Адам-Ханкенди - более эффективная с точки зрения логистики и транспорта, обладающая большими возможностями, прямым доступом ко всем рынкам Азербайджана и соседним странам, отметил он, добавив, что это хорошая возможность для процесса интеграции. Однако другая сторона упорно говорит "нет".

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан как суверенное государство, больше не может позволить наличие такой "серой зоны": военизированные формирования и вооруженные силы другой страны, а также незаконные сепаратистские образования на своей территории. Тем более, есть печальный опыт угроз против мирного населения страны ракетами и другими средствами, добавил он.

"Вот в чем основная суть ситуации вокруг Лачынской дороги. Но к сожалению, волна стереотипов и компании дезинформации, развернутая в международных СМИ против Азербайджана, совсем иначе преподносит это" - отметил Х. Гаджиев.