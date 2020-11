Агдам - ​​яркая иллюстрация и признание урбицида (геноцид против городов - ред.). Политика геноцида против городов. За 28 лет оккупации, Армения осуществила настоящий урбицид в Агдаме.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.