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Хикмет Джавадов: Миротворцы покровительствуют грабежу природных богатств Азербайджана

Хикмет Джавадов: Миротворцы покровительствуют грабежу природных богатств Азербайджана Российские миротворцы покровительствуют грабежу природных богатств Азербайджана.
Карабах
27 декабря 2022 г. 14:16
Хикмет Джавадов: Миротворцы покровительствуют грабежу природных богатств Азербайджана

Российские миротворцы покровительствуют грабежу природных богатств Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов на пресс-конференции в Киеве, посвященной расхищению природных богатств Азербайджана в зоне временного размещения российского миротворческого контингента.

"Азербайджан является стратегическим партнером Украины. Судьбы народов очень похожи",- сказал он.

Глава ОДАУ подчеркнул, что Азербайджан с начала войны в феврале оказывает гуманитарную помощь Украине: "Азербайджанский народ понимает и поддерживает Украину. Азербайджанцы стояли в очереди перед посольством Украины в Баку, чтобы помочь украинскому народу, кто чем может".

По мнению Х. Джавадова, на сегодняшний день миротворцы делают все, чтобы Баку и Ереван не нормализовали свои отношения, тогда Москва сохранит свои рычаги давления в регионе. "Россия не хочет видеть стабильный, процветающий и сильный Азербайджан, также как она не желает видеть процветающую, стабильную и мирную Украину...Условия Шушинской декларации между Азербайджаном и Турцией предполагают, что нападение на Азербайджан будет воспринято как нападение на Турцию, что является сдерживающим фактором",- добавил он.

Далее он зачитал заявление ОДАУ, в котором отмечается, что Армения использует дезинформацию для своих манипуляций, а в Украине не так много людей знают истину о конфликте. "За те преступления, которые Армения совершала за годы оккупации, она не привлекалась к ответственности, в отношении ее не были приняты какие-либо санкции",- добавил председатель организации.

Глава диаспоры попросил у дружественной Украины понимания и распространения правдивой информации. Он также обратился к украинским СМИ, заявив, что некоторые публикуемые ими новости "продвигают сепаратизм". "Странно, что это происходит в стране, которая сама страдает от сепаратизма",- сказал он, призывая украинские СМИ быть внимательнее при публикации информации о Южно-Кавказском регионе.

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Версия на азербайджанском языке UABD sədri: “Sülhməramlılar Azərbaycanın təbii sərvətlərinin talanmasına himayədarlıq edir”
Версия на английском языке Hikmat Javadov: Peacekeepers patronize plunder of Azerbaijan's natural wealth

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