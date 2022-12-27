Хикмет Джавадов: Миротворцы покровительствуют грабежу природных богатств Азербайджана

Российские миротворцы покровительствуют грабежу природных богатств Азербайджана.

Российские миротворцы покровительствуют грабежу природных богатств Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов на пресс-конференции в Киеве, посвященной расхищению природных богатств Азербайджана в зоне временного размещения российского миротворческого контингента.

"Азербайджан является стратегическим партнером Украины. Судьбы народов очень похожи",- сказал он.

Глава ОДАУ подчеркнул, что Азербайджан с начала войны в феврале оказывает гуманитарную помощь Украине: "Азербайджанский народ понимает и поддерживает Украину. Азербайджанцы стояли в очереди перед посольством Украины в Баку, чтобы помочь украинскому народу, кто чем может".

По мнению Х. Джавадова, на сегодняшний день миротворцы делают все, чтобы Баку и Ереван не нормализовали свои отношения, тогда Москва сохранит свои рычаги давления в регионе. "Россия не хочет видеть стабильный, процветающий и сильный Азербайджан, также как она не желает видеть процветающую, стабильную и мирную Украину...Условия Шушинской декларации между Азербайджаном и Турцией предполагают, что нападение на Азербайджан будет воспринято как нападение на Турцию, что является сдерживающим фактором",- добавил он.

Далее он зачитал заявление ОДАУ, в котором отмечается, что Армения использует дезинформацию для своих манипуляций, а в Украине не так много людей знают истину о конфликте. "За те преступления, которые Армения совершала за годы оккупации, она не привлекалась к ответственности, в отношении ее не были приняты какие-либо санкции",- добавил председатель организации.

Глава диаспоры попросил у дружественной Украины понимания и распространения правдивой информации. Он также обратился к украинским СМИ, заявив, что некоторые публикуемые ими новости "продвигают сепаратизм". "Странно, что это происходит в стране, которая сама страдает от сепаратизма",- сказал он, призывая украинские СМИ быть внимательнее при публикации информации о Южно-Кавказском регионе.