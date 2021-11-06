Хикмет Четин: Армянский народ должен научиться жить в мире с соседями

Армянская диаспора совершала много ошибок: армяне живут в этом регионе и должны наладить мир с Азербайджаном.
Об этом Report заявил бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума.
По его словам, армянская диаспора разжигает рознь между Азербайджаном и Арменией. "Она многочисленна и проживает в различных странах и должна присоединиться к созданию мира и стабильности в регионе.
Так как армянский народ проживает в регионе Южного Кавказа, они должны научиться жить в мире с соседями", - сказал Х. Четин.