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Хикмет Четин: Армянский народ должен научиться жить в мире с соседями

Хикмет Четин: Армянский народ должен научиться жить в мире с соседями Армянская диаспора совершала много ошибок: армяне живут в этом регионе и должны наладить мир с Азербайджаном.
Карабах
6 ноября 2021 г. 12:33
Хикмет Четин: Армянский народ должен научиться жить в мире с соседями

Армянская диаспора совершала много ошибок: армяне живут в этом регионе и должны наладить мир с Азербайджаном.

Об этом Report заявил бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, армянская диаспора разжигает рознь между Азербайджаном и Арменией. "Она многочисленна и проживает в различных странах и должна присоединиться к созданию мира и стабильности в регионе.

Так как армянский народ проживает в регионе Южного Кавказа, они должны научиться жить в мире с соседями", - сказал Х. Четин.

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