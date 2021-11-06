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Хикмет Четин: Армяне должны оставить реваншистские мысли

Хикмет Четин: Армяне должны оставить реваншистские мысли Решения по Армении должна принимать не диаспора, а армянский народ.
Карабах
6 ноября 2021 г. 10:20
Хикмет Четин: Армяне должны оставить реваншистские мысли

Решения по Армении должна принимать не диаспора, а армянский народ.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин , выступая на панельном заседании "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

По его словам армянская диаспора ведет очень негативную политику, и армянский народ не должен слушать диаспору, поскольку в регионе живут именно они: "Армяне должны оставить реваншистские мысли".

Говоря об урегулировании карабахского конфликта, экс-глава МИД Турции отметил, что Минская группа ОБСЕ изначально важная структура, созданная для его разрешения, в итоге не сделала ничего. "Азербайджан изначально был привержен мирному урегулированию данного конфликта, однако у страны не осталось другого выбора как разрешить этот конфликт военным путем".

Х.Четин затронул и вопрос восстановления дипотношений Турции с Арменией.

"Я считаю что дипотношения между странами восстановятся и это очень важно. На данный момент мы должны искать мирные пути налаживания отношений. Но это невозможно без Азербайджана. Если Армения ответит соответствующим образом, то турецко-армянские, азербайджано-армянские дипломатические отношения будут установлены. Сейчас время для мира. Кавказ очень важен, нам нужен всеобъемлющий мир", - заявил Х.Четин.

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Версия на английском языке Former Turkish FM: Armenians must abandon revanchist way of thinking

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