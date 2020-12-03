Ханкенди входит в юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции

"В юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции входят город Ханкенди, Шуша, Зангиланский, Ходжавендский, Ходжалинский, Губадлинский, Лачинский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский и Кельбаджарский районы".
Как сообщает Report, об этом в прямом эфире на странице Министерства юстиции Азербайджана в Facebook заявил заместитель начальника Главного управления организационно-надзорной деятельности министерства Субхи Кязимов.
Он отметил, что предпринимаются необходимые шаги для организации деятельности Управления по всем структурам.