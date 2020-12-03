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Ханкенди входит в юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции

Ханкенди входит в юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции Предпринимаются необходимые шаги для организации деятельности Управления по всем структурам
Карабах
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3 декабря 2020 г. 12:03
Ханкенди входит в юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции
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"В юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции входят город Ханкенди, Шуша, Зангиланский, Ходжавендский, Ходжалинский, Губадлинский, Лачинский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский и Кельбаджарский районы".

Как сообщает Report, об этом в прямом эфире на странице Министерства юстиции Азербайджана в Facebook заявил заместитель начальника Главного управления организационно-надзорной деятельности министерства Субхи Кязимов.

Он отметил, что предпринимаются необходимые шаги для организации деятельности Управления по всем структурам.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndi şəhəri Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinin yurisdiksiyasına aiddir

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