Ханкенди входит в юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции

Предпринимаются необходимые шаги для организации деятельности Управления по всем структурам

"В юрисдикцию Карабахского регионального управления юстиции входят город Ханкенди, Шуша, Зангиланский, Ходжавендский, Ходжалинский, Губадлинский, Лачинский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский и Кельбаджарский районы".

Как сообщает Report, об этом в прямом эфире на странице Министерства юстиции Азербайджана в Facebook заявил заместитель начальника Главного управления организационно-надзорной деятельности министерства Субхи Кязимов.

Он отметил, что предпринимаются необходимые шаги для организации деятельности Управления по всем структурам.