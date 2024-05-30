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Хайди Кюн: Мины - это раковая опухоль на земле, сотворенная людьми

Хайди Кюн: Мины - это раковая опухоль на земле, сотворенная людьми Для меня большая честь вернуться в Карабах
Карабах
30 мая 2024 г. 12:09
Хайди Кюн: Мины - это раковая опухоль на земле, сотворенная людьми

Мины - это раковая опухоль на земле, сотворенная людьми. Необходимо очистить от них земли и вернуть их к жизни.

Как передает Report, об этом заявила глава организации "Корни мира" (Roots of peace), лауреат "Всемирной продовольственной премии" Хайди Кюн в ходе панельной сессии международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

Кюн предложила, чтобы после обезвреживания наземных мин и очистки территорий сажать на этих землях деревья, виноградную лозу, что вернет их к жизни.

"Но каждое посаженое дерево поглощает углерод. Таким образом, это бизнес-модель мира. В этом зале мы несем моральную ответственность за мирную экономику, за разминирование, заселение и восстановление населенных пунктов по всему миру",- добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Haydi Kyun: Minalar insanların yer üzündə yaratdığı xərçəng xəstəliyidir
Версия на английском языке Heidi Kuhn: Mines are man-caused cancerous tumor on earth

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