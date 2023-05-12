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Хафиз Сафиханов: Азербайджан входит в тройку стран с самым высоким уровнем минной загрязненности

Хафиз Сафиханов: Азербайджан входит в тройку стран с самым высоким уровнем минной загрязненности Если в 2020 Азербайджан входил в топ-10 стран по уровню минной загрязненности, то по последним статическим данным страна уже находится в пятерке, или даже тройке.
Карабах
12 мая 2023 г. 12:18
Хафиз Сафиханов: Азербайджан входит в тройку стран с самым высоким уровнем минной загрязненности

Если в 2020 Азербайджан входил в топ-10 стран по уровню минной загрязненности, то по последним статическим данным страна уже находится в пятерке, или даже тройке.

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

По его словам, к большому сожалению, Азербайджан не может получить адекватного ответа от международного сообщества по минному вопросу.

"На сегодняшний день жертвами мин стал 301 человек, из них 55 - гражданские лица. Мины - большая проблема для Азербайджана, и мы пытаемся решить эту проблему за счет собственных сил",- сказал он.

Сафиханов отметил, что на наших освобожденных территориях находится около 1 млн или даже больше мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Мы должны опираться на международной опыт и усилить меры по повышению осведомленности для решения минной проблемы",-добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Hafiz Səfixanov: “Azərbaycan minalarla çirklənmənin ən yüksək olduğu üç ölkədən biridir”

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