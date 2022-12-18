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"Haber Global": Российские миротворцы закрывают глаза на провокацию Армении вместо того, чтобы поддерживать мир

"Haber Global": Российские миротворцы закрывают глаза на провокацию Армении вместо того, чтобы поддерживать мир Вместо того, чтобы поддерживать мир, российские миротворцы закрывают глаза на провокационные и незаконные действия Армении.
Карабах
18 декабря 2022 г. 12:19
Haber Global: Российские миротворцы закрывают глаза на провокацию Армении вместо того, чтобы поддерживать мир

Вместо того, чтобы поддерживать мир, российские миротворцы закрывают глаза на провокационные и незаконные действия Армении.

Как сообщает Report, эта мысль была включена в сюжет «Азербайджан становится хозяином своих месторождений» об акции протеста азербайджанских активистов против экологического терроризма Армении на дороге Ханкенди-Лачын известным турецким телеканалом «Haber Global».

Отмечается, что акция протеста азербайджанских активистов в Лачынском коридоре против экологического террора Армении и незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже несколько дней.

Собравшиеся на митинг с азербайджанскими флагами в руках выкрикивают лозунги против экологического террора Армении.

Количество людей, присоединившихся к акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын, увеличивается. Десятки человек не покидают часть территории, находящуюся под контролем временно размещенных на территории Азербайджана российских миротворцев.

В сюжете упоминается вызвавшая протесты незаконная эксплуатация Арменией азербайджанских месторождений полезных ископаемых. При этом отмечается, что мирные протестующие продолжают свои акции не только днем, но и ночью. Сообщается, что протестующие, несмотря на мороз, пытаются согреться, разжигая костры. «Это не только незаконное, но и экологическое уничтожение», - отметил телеканал.

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Версия на азербайджанском языке Видео“Haber Global”: Rusiya sülhməramlıları sülhə dəstək əvəzinə Ermənistanın təxribatına göz yumur

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