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Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме

Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Карабах
5 марта 2022 г. 16:15
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме

Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, съемки проводились в Шуше и Агдаме.

В репортаже отмечается, что Шуша является культурным центром Азербайджана, именно здесь родились и творили свои величайшие произведения многие поэты и композиторы. В видеоматериале показан разрушенный дом композитора Узеира Гаджибейли - автора музыки Государственного гимна Азербайджанской республики.

Съемки Haber Global продолжились в Агдаме. На кадрах видно, что все дома в городе полностью разрушены. В репортаже отмечается, что армяне в период оккупации разрушили и сожгли все школы, больницы и др. Также сообщается о том, что установленные на каждом шагу мины препятствуют восстановительным работам.

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Версия на английском языке Haber Global prepares report on restoration work in Azerbaijan’s Shusha, Aghdam
Версия на азербайджанском языке “Haber Global” Şuşa və Ağdamda aparılan bərpa işlərinə həsr olunan reportaj hazırlayıb

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