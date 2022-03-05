Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме

Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, съемки проводились в Шуше и Агдаме.

В репортаже отмечается, что Шуша является культурным центром Азербайджана, именно здесь родились и творили свои величайшие произведения многие поэты и композиторы. В видеоматериале показан разрушенный дом композитора Узеира Гаджибейли - автора музыки Государственного гимна Азербайджанской республики.

Съемки Haber Global продолжились в Агдаме. На кадрах видно, что все дома в городе полностью разрушены. В репортаже отмечается, что армяне в период оккупации разрушили и сожгли все школы, больницы и др. Также сообщается о том, что установленные на каждом шагу мины препятствуют восстановительным работам.