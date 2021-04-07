Haber Global: Как Армения смогла получить это запрещенное на экспорт оружие? - ВИДЕО

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о подтвержденном факте использования армянами ОТРК "Искандер" во время 44-дневной Отечественной войны

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о подтвержденном факте использования армянами ОТРК "Искандер" во время 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Report, в материале говорится, что Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) недавно обнаружило в Шуше части ракеты "Искандер-М".

"Как Армения получила это запрещенное на экспорт оружие? Несколько дней назад ANAMA продемонстрировала всему миру части ракеты. На ней хорошо виден серийный номер (9M723). То есть ракета, выпущенная по Шуше, - это "Искандер-М, а не "Искандер-Э". Это очень важная деталь, потому что "Искандер-М" производится только для России и его экспорт запрещен. Согласно международным конвенциям, экспорт ракет, способных нейтрализовать цели в радиусе 300 км, запрещен. Кроме того, они могут поражать цели радиусом от 500 км и более", - говорится в сюжете.

Также подчеркивается, что в 2016 году Армении были переданы ОТРК "Искандер-Э".

"Но как получилось так, что найденные на территории города Шуша обломки принадлежат ракетам “Искандер-М”. Откуда и кто стрелял ими по территории Азербайджана? Пока что у российской стороны нет внятного ответа на этот вопрос. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не осведомлен об этом. По его словам, данные системы не были использованы в Карабахе. Но, если Россия не передавала Армении ракеты “Искандер-М”, как они оказались у нее? Или может они были доставлены в Армению незаконными путями? Если это действительно так, то весь мир может оказаться под угрозой. Потому, что это вооружение легко может попасть в руки террористов", - отмечает телеканал.