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Джавадов: Ситуация на Лачынской дороге быстро разрешится без внешнего вмешательства

Джавадов: Ситуация на Лачынской дороге быстро разрешится без внешнего вмешательства Текущий конфликт на дороге Ханкенди-Лачын может быстро разрешиться, если не будет никаких давлений со стороны России.
Карабах
27 декабря 2022 г. 15:29
Джавадов: Ситуация на Лачынской дороге быстро разрешится без внешнего вмешательства

Ситуация на дороге Ханкенди-Лачын может быстро разрешиться, если не будет никаких внешних влияний.

Как передает Report, об этом заявил представитель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов на пресс-конференции в Киеве, посвященной расхищению природных богатств Азербайджана в зоне временного размещения российского миротворческого контингента.

По мнению Джавадова, Россия не является стабилизирующим фактором в регионе, она специально направила российского миллиардера Рубена Варданяна на территорию Карабаха для разжигания конфликта между сторонами.

"Каждый день он выступает перед местными армянами и говорит о том, что нельзя мириться с азербайджанцами",- сказал он, добавив что, Варданян действует сообща с миротворцами и делает все, чтобы нормализация ситуации и улучшение отношений между сторонами не наступило", - заявил глава организации.

Джавадов напомнил, что Азербайджан неоднократно обращался к России для урегулирования карабахского конфликта с самого начала его возникновения.

"Но мы видим, как она помогает. То, что сейчас происходит в Украине, происходило и в Карабахе в 90-е годы. Мы видим как в Мариуполе уничтожали мирных людей, так же как уничтожали и азербайджанцев в Ходжалы", - добавил он.

В заключение Джавадов подчеркнул, что Азербайджан на сегодняшний день - сильное государство, и не согласиться отдать кому-то хоть какую-то часть своей территории.

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Версия на английском языке Javadov: Situation on Lachin road can be quickly resolved without external interference
Версия на азербайджанском языке Hikmət Cavadov: “Xarici təsirlər olmasa, Xankəndi-Laçın yolundakı vəziyyət tez həll olunacaq”

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