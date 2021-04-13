Гвимрадзе: После освобождения территорий для Азербайджана начинается серьезный этап

"Парк Военных Трофеев четко демонстрирует, что из себя представляет война"

"Парк Военных Трофеев четко демонстрирует, что из себя представляет война, и я рад, что она окончена. Это хорошо, что на Кавказе больше не идет война, хоть и остаются конфликты".

Об этом Report заявил посетивший новый Парк Военных Трофеев в Баку аналитик Грузинского центра стратегических исследований, журналист Георгий Гвимрадзе.

"Мне показалось, что для Азербайджана начинается очень серьезный этап, когда надо будет преодолеть все те сложности, которые появляются перед страной, которая вернула под свой контроль ранее оккупированные территории. Это главный вызов для Азербайджана, и с этой точки зрения, было интересно слушать президента, как он намерен отвечать на эти вызовы", - сказал он.