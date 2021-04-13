О нас
Report Georgia
Аудио новости

Гвимрадзе: После освобождения территорий для Азербайджана начинается серьезный этап

Гвимрадзе: После освобождения территорий для Азербайджана начинается серьезный этап "Парк Военных Трофеев четко демонстрирует, что из себя представляет война"
Карабах
13 апреля 2021 г. 16:57
Гвимрадзе: После освобождения территорий для Азербайджана начинается серьезный этап
Георгий Гвимрадзе

"Парк Военных Трофеев четко демонстрирует, что из себя представляет война, и я рад, что она окончена. Это хорошо, что на Кавказе больше не идет война, хоть и остаются конфликты".

Об этом Report заявил посетивший новый Парк Военных Трофеев в Баку аналитик Грузинского центра стратегических исследований, журналист Георгий Гвимрадзе.

"Мне показалось, что для Азербайджана начинается очень серьезный этап, когда надо будет преодолеть все те сложности, которые появляются перед страной, которая вернула под свой контроль ранее оккупированные территории. Это главный вызов для Азербайджана, и с этой точки зрения, было интересно слушать президента, как он намерен отвечать на эти вызовы", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Giorgi Qvimradze: "Ərazilərin azad edilməsindən sonra Azərbaycan üçün ciddi mərhələ başlayır"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
13 апреля 2021 г. 13:15
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi