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Гусман: Ильхам Алиев поклялся вернуть оккупированные территории - и сделал это

Гусман: Ильхам Алиев поклялся вернуть оккупированные территории - и сделал это Сегодня светлый и исторический день для всего народа Азербайджана. Принимая присягу, президент, верховный главнокомандующий Азербайджана Ильхам Алиев поклялся вернуть оккупированные территории и водрузить над Карабахом азербайджанский флаг.
Карабах
8 ноября 2023 г. 12:47
Гусман: Ильхам Алиев поклялся вернуть оккупированные территории - и сделал это

Сегодня светлый и исторический день для всего народа Азербайджана. Принимая присягу, президент, верховный главнокомандующий Азербайджана Ильхам Алиев поклялся вернуть оккупированные территории и водрузить над Карабахом азербайджанский флаг.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель гендиректора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман.

"Сегодня флаг Азербайджана гордо развевается над столицей Карабаха - городом Ханкенди и на военном параде, который принял верховный главнокомандующий. Это символ победы, символ освобожденных земель, символ возращенного чувства достоинства и справедливости, и с этим надо поздравить всех нас. С праздником победы!" - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Mixail Qusman: “İlham Əliyev işğal olunmuş əraziləri qaytaracağına söz verdi və bunu etdi”

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