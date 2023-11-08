Гусман: Ильхам Алиев поклялся вернуть оккупированные территории - и сделал это

Сегодня светлый и исторический день для всего народа Азербайджана. Принимая присягу, президент, верховный главнокомандующий Азербайджана Ильхам Алиев поклялся вернуть оккупированные территории и водрузить над Карабахом азербайджанский флаг.

Сегодня светлый и исторический день для всего народа Азербайджана. Принимая присягу, президент, верховный главнокомандующий Азербайджана Ильхам Алиев поклялся вернуть оккупированные территории и водрузить над Карабахом азербайджанский флаг.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель гендиректора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман.

"Сегодня флаг Азербайджана гордо развевается над столицей Карабаха - городом Ханкенди и на военном параде, который принял верховный главнокомандующий. Это символ победы, символ освобожденных земель, символ возращенного чувства достоинства и справедливости, и с этим надо поздравить всех нас. С праздником победы!" - сказал он.