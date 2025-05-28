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Гусейн Гулиев: Средняя зарплата на промышленных предприятиях в Лачыне составляет около 1 000 манатов

Гусейн Гулиев: Средняя зарплата на промышленных предприятиях в Лачыне составляет около 1 000 манатов 10:02 Работающие на промышленных предприятиях в Лачыне получают зарплату около 1 000 манатов.
Карабах
28 мая 2025 г. 10:25
Гусейн Гулиев: Средняя зарплата на промышленных предприятиях в Лачыне составляет около 1 000 манатов

Работающие на промышленных предприятиях в Лачыне получают зарплату в размере около 1 000 манатов.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил сотрудник спецпредставительства президента Азербайджана в Лачынском районе Гусейн Гулиев.

Он отметил, что в Лачыне на площади 53 га создан промышленный парк, а вчера президент Азербайджана присутствовал на открытии двух предприятий, где зарплаты сотрудников составляют не менее 800-1000 манатов:

"Госструктуры оказывают необходимую поддержку предпринимателям", - подчеркнул он.

Гулиев добавил, что в одном из красивейших уголков Лачына строится гостиница. "Такое преображение Лачына в короткие сроки, обеспечение заселения и восстановление экономической жизни города являются очень важными факторами".

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Версия на английском языке Lachin’s economic engine roars to life with salaries at around $590
Версия на азербайджанском языке Laçındakı sənaye müəssisələrində çalışan işçilər 1 000 manata yaxın əməkhaqqı alır

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