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Исакзаи: ООН выступает за сотрудничество Азербайджана и Армении в вопросе разминирования

Исакзаи: ООН выступает за сотрудничество Азербайджана и Армении в вопросе разминирования "За пять лет моей работы в Азербайджане я видел профессионализм ANAMA ,и какую огромную работу они проводят"
Карабах
29 апреля 2021 г. 15:48
Исакзаи: ООН выступает за сотрудничество Азербайджана и Армении в вопросе разминирования
Report

"ООН продолжает выступать за сотрудничество Азербайджана и Армении в вопросе разминирования территорий. Подобное сотрудничество было бы полезным".

Как сообщает Report, об этом заявил резидент- координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи в ходе вебинара "Вторая карабахская война и мины", организованного Центром анализа международных отношений (AIR).

В ходе своего выступления Г. Исакзаи отметил, что возвращение вынужденных переселенцев, безусловно, будет зависеть от процесса разминирования освобожденных территорий и реабилитации этих земель.

"Мы рады видеть, что разминирование - это приоритет для Азербайджана. Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) хорошо справлялось и с работами по разминированию от последствий первой карабахской войны. За пять лет моей работы в Азербайджане я видел профессионализм ANAMA ,и какую огромную работу они проводят" - отметил резидент- координатор ООН.

Он напомнил, что ранее Организация Объединенных Наций (ООН) выделила из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации 2 млн. долларов США для поддержки продолжающейся гуманитарной деятельности организации в пострадавших от конфликта регионах Азербайджана, а также 1 млн долларов США был направлен на поддержку ANAMA в обучении сотрудников, оснащении и развертывании групп реагирования на чрезвычайные ситуации для разминирования и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. Гулам Исакзаи отметил, что ООН продолжит сотрудничество c азербайджанской стороной в сфере разминирования.

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Версия на английском языке Isaczai: UN stands for Azerbaijan-Armenia cooperation in mine clearance

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