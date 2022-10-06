О нас

Гуидо Амбросо: В рамках "Великого возвращения" предстоит огромная работа по разминированию

Гуидо Амбросо: В рамках "Великого возвращения" предстоит огромная работа по разминированию Правительство Азербайджана верно определило необходимые элементы для того, чтобы "Великое возвращение" было устойчивым.
Карабах
6 октября 2022 г. 17:39
Гуидо Амбросо: В рамках Великого возвращения предстоит огромная работа по разминированию

Правительство Азербайджана верно определило необходимые элементы для того, чтобы "Великое возвращение" было устойчивым.

Как передает Report, об этом представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Гуидо Амбросо заявил на первом Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

Он отметил, что одной из задач правительства, приступающего к реализации программы "Великого возвращения", будет не только огромная работа по разминированию и восстановлению территорий, но и создание городского центра, который станет привлекательным для молодежи.

"Я знаю, что это одна из целей Агдамского плана", - сказал он.

Также представитель УВКБ ООН рассказал о вынужденных переселенцах Азербайджана со времен первой карабахской войны и об условиях, в которых они были вынуждены находиться все эти годы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Guido Ambroso: “Böyük Qayıdış çərçivəsində minatəmizləmə ilə bağlı görüləcək çox iş var”

Экслюзивные новости

Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
6 октября 2022 г. 15:20
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi