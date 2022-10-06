Гуидо Амбросо: В рамках "Великого возвращения" предстоит огромная работа по разминированию

Правительство Азербайджана верно определило необходимые элементы для того, чтобы "Великое возвращение" было устойчивым.
Как передает Report, об этом представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Гуидо Амбросо заявил на первом Азербайджанском национальном градостроительном форуме.
Он отметил, что одной из задач правительства, приступающего к реализации программы "Великого возвращения", будет не только огромная работа по разминированию и восстановлению территорий, но и создание городского центра, который станет привлекательным для молодежи.
"Я знаю, что это одна из целей Агдамского плана", - сказал он.
Также представитель УВКБ ООН рассказал о вынужденных переселенцах Азербайджана со времен первой карабахской войны и об условиях, в которых они были вынуждены находиться все эти годы.