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Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха уже 5-й день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха уже 5-й день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди Две фуры ​​с мукой, направленные 29 августа Азербайджанским обществом Красного полумесяца для удовлетворения нужд проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян, уже пятый день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.
Карабах
2 сентября 2023 г. 08:52
Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха уже 5-й день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Две фуры ​​с мукой, направленные 29 августа Азербайджанским обществом Красного полумесяца для удовлетворения нужд проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян, уже пятый день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает корреспондент Report, командированный на территорию.

Колонна из двух грузовиков с 40 тоннами продовольствия находится на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Сотрудники Общества Красного Полумесяца Азербайджана и волонтеры ночевали и отдыхали в течение дня в палатках, установленных на территории. Члены Общества представили сертификат качества доставленного ими груза представителям российского миротворческого контингента (РМК).

Переговоры с миротворцами по доставке продовольствия жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана продолжаются.

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Версия на английском языке ФотоFood cargo sent from Baku for Armenians waiting on Aghdam-Khankandi road for 5 days
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdan erməniəsilli şəxslərə ərzaq yükü aparan karvan 5 gündür Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir

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