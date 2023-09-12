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Грузовик с продовольствием от РОКК из Агдама отправился в Ханкенди

Грузовик с продовольствием от РОКК из Агдама отправился в Ханкенди Грузовик с гуманитарной помощью, отправленный Российским международным обществом Красного Креста (РОКК) отправился из Агдамского района, где временно дислоцируются российские миротворцы, в Ханкенди.
Карабах
12 сентября 2023 г. 07:08
Грузовик с продовольствием от РОКК из Агдама отправился в Ханкенди

Грузовик с продовольственной помощью, отправленный Российским обществом Красного Креста (РОКК) отправился из Агдамского района, где временно дислоцируются российские миротворцы, в Ханкенди.

По словам командированного на место сотрудника Report, она будет доставлена ​​армянским жителям Карабаха по дороге Агдам-Ханкенди.

Напомним, что эта помощь должна была поступить 10 сентября.

В соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским обществом Красного креста, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, один грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами 9 сентября в 14:30 прибыл в Азербайджан через пункт пропуска "Самур".

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin Qarabağdakı erməniəsillilərə göndərdiyi ərzaq maşını Xankəndiyə yola salınıb

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