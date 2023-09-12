Грузовик с продовольствием от РОКК из Агдама отправился в Ханкенди

Грузовик с продовольственной помощью, отправленный Российским обществом Красного Креста (РОКК) отправился из Агдамского района, где временно дислоцируются российские миротворцы, в Ханкенди.
По словам командированного на место сотрудника Report, она будет доставлена армянским жителям Карабаха по дороге Агдам-Ханкенди.
Напомним, что эта помощь должна была поступить 10 сентября.
В соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским обществом Красного креста, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, один грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами 9 сентября в 14:30 прибыл в Азербайджан через пункт пропуска "Самур".