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Грузовик Российского общества Красного Креста вернулся из Ханкенди в Агдам

Грузовик Российского общества Красного Креста вернулся из Ханкенди в Агдам Грузовик Российского общества Красного креста вернулся в Агдам по дороге Агдам-Ханкенди.
Карабах
12 сентября 2023 г. 16:31
Грузовик Российского общества Красного Креста вернулся из Ханкенди в Агдам

Грузовик Российского общества Красного Креста вернулся в Агдам по дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом командированному в Агдам сотруднику Report сообщил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного полумесяца (АОКП) Джейхун Мирзаев.

По его словам, продовольственные и непродовольственные товары, отправленные Российским обществом Красного Креста жителям Карабахского экономического района Азербайджана армянского происхождения, разгружены на складе в Ханкенди:

"Они уже вернулись в Агдам по дороге Агдам-Ханкенди. Сотрудники Российского Красного Креста сегодня вернутся к себе на родину”.

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Версия на английском языке Truck of Russian Red Cross returns from Khankandi to Aghdam
Версия на азербайджанском языке Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin yük avtomobili Xankəndidən Ağdama qayıdıb

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