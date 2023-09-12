Грузовик Российского общества Красного Креста вернулся из Ханкенди в Агдам

Грузовик Российского общества Красного креста вернулся в Агдам по дороге Агдам-Ханкенди.

Грузовик Российского общества Красного Креста вернулся в Агдам по дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом командированному в Агдам сотруднику Report сообщил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного полумесяца (АОКП) Джейхун Мирзаев.

По его словам, продовольственные и непродовольственные товары, отправленные Российским обществом Красного Креста жителям Карабахского экономического района Азербайджана армянского происхождения, разгружены на складе в Ханкенди:

"Они уже вернулись в Агдам по дороге Агдам-Ханкенди. Сотрудники Российского Красного Креста сегодня вернутся к себе на родину”.