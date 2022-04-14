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Грузинскую делегацию проинформировали о восстановительных работах в Карабахе

Грузинскую делегацию проинформировали о восстановительных работах в Карабахе В Баку прибыла делегация видных грузинских деятелей культуры, тюркологов и экологов.
Карабах
14 апреля 2022 г. 17:48
Грузинскую делегацию проинформировали о восстановительных работах в Карабахе

В Баку прибыла делегация видных грузинских деятелей культуры, тюркологов и экологов.

Как сообщает Report, грузинская делегация провела встречу с заместителем министра культуры Азербайджана Севдой Мамедалиевой и ректором Бакинской музыкальной Академии Фархадом Бадалбейли.

Делегацию проинформировали о вандализме армян в отношении памятников культуры Азербайджана в период 30-летней оккупации, а также о проводящихся восстановительных работах на территориях, освобожденных в результате победы в 44-дневной Отечественной войне.

Заместитель министра культуры Севда Мамедалиева напомнила, что в этом году Азербайджан и Грузия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. "Между нашими странами исторически сложились очень тесные и дружеские отношения", - добавила она.

В честь прибытия делегации в Баку также состоялся концерт мугама.

"Мугам - это душа азербайджанской музыки. Этим концертом мы хотим поближе познакомить вас с нашими корнями. В 2008 году ЮНЕСКО объявило азербайджанский мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества, что очень важно для нас", - заявила Севда Мамедалиева.

В ходе визита, который продлится до 17 апреля, грузинская делегация также посетит Гянджу и освобожденные от оккупации города Физули, Джебраил, Агдам и Шуша - культурную столицу тюркского мира.

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