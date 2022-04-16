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Грузинский психолог: Визит в Шушу очень важен

Грузинский психолог: Визит в Шушу очень важен Сегодняшний наш визит в Шушу очень важен.
Карабах
16 апреля 2022 г. 12:46
Грузинский психолог: Визит в Шушу очень важен
Екатерина Кипиани

Сегодняшний наш визит в Шушу очень важен.

Об этом Report заявила грузинский психолог, коуч Екатерина Кипиани, которая сегодня посетила город Шуша в составе делегации грузинских деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров.

"Я уверена, что все жители Азербайджана очень счастливы возвращению этого города, особенно сами выходцы из Шуши", заявила она.

Кипиани отметила, что в ходе поездки увидела, какие большие работы ведутся в настоящее время в городе.

"Желаю, чтобы президенты всех стран и государств заботились о своем народе так, как у вас", добавила она.

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