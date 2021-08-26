Грузинский эксперт: У Армении нет никаких ресурсов для противостояния Азербайджану

Гурам Мархулия: Южный Кавказ - это регион, где пересекаются геостратегические интересы РФ и США

Интервью Report с грузинским политологом, доктором исторических наук Гурамом Мархулия.

- На армяно-азербайджанской границе не утихают выстрелы. В регионе временно размещены российские миротворцы, которые, в соответствии со своим мандатом, должны содействовать установлению мира. Но реальность такова, что армянские вооруженные отряды ведут обстрелы как раз с территорий, подконтрольных российским миротворцам. Скажите, подставляет ли тем самым Армения Россию, ставя под сомнение ее миротворческую миссию с тем, чтобы добиться введения миротворческого контингента ОБСЕ или ООН, или здесь другие подводные течения?

− В международных отношениях всегда ставился вопрос о необходимости мирного урегулирования существующих конфликтов, поэтому в международных организациях, в том числе и в ООН, особую роль играет политика миротворчества. Следует отметить, что в основе концепции миротворческой деятельности лежат принципы международного права, задачей же является не только приостановление, прекращение конфликтов, но и их предотвращение. Казалось бы, все вопросы решены, существуют организации, которые не допустят войн, конфликтов, насилия и т.д. Но увы...

Россия преследует свои интересы в регионе, поэтому здесь вопрос не столько о Нагорном Карабахе, сколько о пространстве Южного Кавказа, в целом. Здесь проходят границы Ирана и Турции, и появление российских миротворцев служит вместе с тем сдерживанию проникновения этих стран на Южный Кавказ.

Провокационные действия армян в подконтрольной российским миротворцам зоне отнюдь не удивительны. Идейно-этнический колорит армянской национальной идеологии представляет собой неисчерпаемый интерес для историков. Армянские вооруженные формирования перманентно будут нарушать соглашение о прекращении огня, и целью этих действий является отнюдь не стремление руководства Армении поменять российских миротворцев на контингенты ОБСЕ или ООН. Все это продиктовано желанием Армении реабилитироваться в глазах собственной общественности. 44-дневная война, завершившаяся разгромом армянской армии, в определенной степени уязвила гордость армян. Диверсионные вылазки прекратятся только в том случае, если Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном и из региона будут выведены российские миротворцы.

- Как Вы считаете, постигнет ли трехстороннее соглашение, подписанное при посредничестве России, участь печально известных резолюций ООН по Карабаху? Очевидно, что положения трехстороннего соглашения, в частности, четвертого пункта, не выполняются…

− Различие между резолюциями ООН и трехсторонним соглашением, безусловно, есть. Все четыре резолюции ООН были приняты автономно в период первой карабахской войны, и сводились они, как известно, к освобождению оккупированных территорий. Однако ООН, к сожалению, в течение почти трех десятков лет не спешила их выполнять, вследствие чего Азербайджан был вынужден прибегнуть к силовому методу освобождения своих территорий.

Что касается четвертого пункта соглашения, то на мой взгляд, срок пребывания российских миротворцев в регионе будет пролонгирован еще на 5 лет. Азербайджанская сторона не будет спешить с выводом миротворцев, поскольку понимает, что Россия с течением времени будет вынуждена покинуть не только Нагорный Карабах, но и регион, в целом.

- Какой Вам видится развязка сложившейся ситуации? Принудят ли Армению к миру?

− Существует два основных метода управления конфликтами – это убеждение и принуждение. В данном случае эти методы управления конфликтами неприменимы к Армении, поскольку она находится в тотальной зависимости. Армения готова хоть сегодня подписать мирное соглашение с Азербайджаном, так как у нее нет ни людских, ни военных, ни экономических ресурсов для продолжения противостояния с Азербайджаном.

Известно, что Южный Кавказ - это регион, где пересекаются геостратегические интересы РФ и США, однако США не спешат одержать верх в этой геополитической борьбе. Полагаю, одной из причин этого является укрепление Турции в регионе, которая становится связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом. Происходит это за счет роста взаимодействия со многими региональными державами, включая Россию.

Надия Кафарова