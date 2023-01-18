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Грузинский блогер: Я не видела, чтобы движение на Лачынской дороге было перекрыто

Грузинский блогер: Я не видела, чтобы движение на Лачынской дороге было перекрыто "Я тут уже довольно долго. Машины свободно передвигаются. Я еще не видела, чтобы движение было перекрыто”.
Карабах
18 января 2023 г. 16:03
Грузинский блогер: Я не видела, чтобы движение на Лачынской дороге было перекрыто

"Я тут уже довольно долго. Машины свободно передвигаются. Я еще не видела, чтобы движение было перекрыто”.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сообщила грузинский блогер Тамуна Мумладзе.

Она отметила, что протесты азербайджанских экоактивистов оправданы.

“Никто в мире не хочет ухудшения экологии, причинения ей вреда. Не только я, весь мир против экологического террора”, - сказала грузинский блогер.

Т.Мумладзе 18 января прибыла из Грузии в Азербайджан для освещения акции на дороге Ханкенди-Лачын.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 37-й день.

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Версия на английском языке Georgian blogger: I didn't see traffic blocked on Lachin road, the road is open
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı bloger: "Laçın yolunda hərəkətin qarşısının alındığını görmədim, yol açıqdır"

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