Грузинский блогер: Я не видела, чтобы движение на Лачынской дороге было перекрыто

"Я тут уже довольно долго. Машины свободно передвигаются. Я еще не видела, чтобы движение было перекрыто”.

"Я тут уже довольно долго. Машины свободно передвигаются. Я еще не видела, чтобы движение было перекрыто”.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сообщила грузинский блогер Тамуна Мумладзе.

Она отметила, что протесты азербайджанских экоактивистов оправданы.

“Никто в мире не хочет ухудшения экологии, причинения ей вреда. Не только я, весь мир против экологического террора”, - сказала грузинский блогер.

Т.Мумладзе 18 января прибыла из Грузии в Азербайджан для освещения акции на дороге Ханкенди-Лачын.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 37-й день.