Батиашвили: Грузинские компании могут быть задействованы в восстановлении Карабаха

"В прошлом году в эти дни возобновился конфликт в Карабахе, за которым я тогда внимательно следил и освещал максимально объективно и полно. Поэтому я с радостью принял предложение посольства Азербайджана увидеть своими глазами ситуацию в Карабахе и вокруг

"В прошлом году в эти дни возобновился конфликт в Карабахе, за которым я тогда внимательно следил и освещал максимально объективно и полно. Поэтому я с радостью принял предложение посольства Азербайджана увидеть своими глазами ситуацию в Карабахе и вокруг него после конфликта. Думаю, этот опыт будет интересен Грузии, у которой аналогичная проблема в плане восстановления территориальной целостности", - сказал востоковед и исследователь Центра Рондели Зураб Батиашвили в интервью report.ge .

- Недавно по инициативе посольства Азербайджана в Грузии вы с группой грузинских журналистов из Грузии посетили Карабах. Какова ситуация там после окончания второй войны между Азербайджаном и Арменией, и каковы ее последствия в Карабахе?

- Азербайджан восстановил контроль над девятью районами. Мы посетили шесть районов (Шуша, Агдам, Джебраил, Физули, Зангилан и Гадрут). Первое, что замечает человек при въезде в Карабах, - это ведущиеся здесь работы по разминированию. Этот вопрос настолько важен, что без него были бы затруднены восстановительные работы, что на данный момент является приоритетом для Азербайджана.

Приближаясь к бывшей линии фронта в Карабахе видны огромные системы окопов и противотанковых траншей. Их протяженность составляет до 200 км, местами по бывшей линии фронта проходит 8-12 таких параллельных линий.

Эти места полностью заминированы как противотанковыми, так и противопехотными минами. Во время конфликта было выпущено много снарядов, но есть и неразорвавшиеся боеприпасы, что тоже опасно. Например, известно, что только в Агдамском районе было заложено 98 тысяч таких мин. Всего в Карабахе установлено до миллиона мин.

В Агдаме заминированы дороги, и стоит отступить на один шаг, это может стоить жизни. Только в Агдаме уже после войны на минах подорвались 42 человека. Поэтому обычным гражданам не разрешается переходить бывшую линию фронта. Вдоль нее созданы специальные блокпосты.

Азербайджан особенно благодарен Грузии, при посредничестве которой армянская сторона предоставила Баку карты закладки мин, но зачастую эти карты также неточны. Слишком много новых мин было спонтанно установлено армянской стороной в результате прошлогоднего отступления, и, естественно, они нигде не зафиксированы.

В районе Джебраила строятся новые автомагистрали, трассы проводятся также во многих других местах. Но перед строительной техникой проходят специалисты по разминированию, которые активно очищают территорию.

Нельзя без слез смотреть на десятки тысяч разрушенных домов. Здесь, наверное, жили поколениями и у каждого дома своя история. Кое-где (например, в городах Физули и Агдам, а также в десятках сел) от старых построек остались лишь груды камней. Дороги тоже разрушены. Кое-где можно увидеть клочки асфальта, оставшиеся с советских времен. Кое-где покрытия больше нет, а в некоторых местах старые дороги вообще исчезли. Вся инфраструктура также разрушена. Ни электричества, ни газа, ни мобильной связи.

- Каковы ваши впечатления от того, что сейчас происходит на территориях, возвращенных Азербайджаном?

- В Азербайджане быстрыми темпами ведутся восстановительные работы. Можно сказать, что очищенные от мин районы Карабаха превращены в большую строительную площадку. Прокладываются новые дороги, коммуникации, возводятся здания и т.д. По оценкам азербайджанской стороны, для полного восстановления Карабаха потребуется 50 миллиардов долларов, и этот процесс займет несколько лет. У богатого нефтью Азербайджана есть солидные средства, которые он тратит на эти цели.

Восстановительные работы проводятся по заранее утвержденному плану. Они координируются на месте специальными представителями, назначенными президентом Азербайджана в конкретных районах (мы встретились с некоторыми из них). Мы своими глазами убедились, что эти работы ведутся круглосуточно. Строительство новой дороги на Шушу практически завершено, продолжается строительство автомобильных дорог, соединяющих Джебраил и Агдам.

Особенно быстро восстановление ведется в городе Шуша. Здесь уже появились два пятизвездочных отеля, быстрыми темпами реставрируются административные здания и жилые дома (в отличие от других мест, здесь постройки повреждены, но большинство из них не уничтожено), строятся рестораны, монтируются коммуникации, восстанавливаются исторические памятники (например, церковь Казанчецоц, пострадавшая во время второй войны).

Мы посетили отреставрированный дом-музей основоположника азербайджанской оперной музыки Бюль-Бюля (отца известного азербайджанского певца Полада Бюльбюль оглы). В этом музее выставлены и экспонаты, связанные с Тбилиси, так как некоторое время выдающийся музыкант жил там.

Спецпредставитель президента Азербайджана в этом регионе сообщил нам, что восстановительные работы продлятся 1,5-2 года, после чего все вынужденно переселенные люди смогут вернуться. На данный момент в городе живут только военные и специалисты, занятые в реставрационных работах.

Завершается строительство нового международного аэропорта в соответствии с современными стандартами в Физулинском районе, где уже прошли тестовые полеты (мы посетили и этот аэропорт).

У нас была возможность побывать в Агдаме, увидеть город, а точнее то, что от него осталось. Это в основном груды камней. С точки зрения масштабов разрушений Агдам иногда сравнивают с Хиросимой.

Поскольку Агдам полностью разрушен, на его месте будет построен совершенно новый суперсовременный город с населением 100 000 человек. План уже утвержден, и строительство начнется, как только территория будет расчищена.

Поскольку предстоит провести большую работу, а сделать все сразу невозможно, были приглашены строительные компании из дружественных стран.

Как сообщили нам на месте представители властей Азербайджана, уже состоялись переговоры между министрами экономики Азербайджанской Республики и Грузии с целью вовлечения грузинских компаний в процесс восстановления Агдама.

В Агдамском районе будут заложены виноградники и возрождено виноделие, в этом направлении им требуется помощь грузинской стороны. Так что вовлеченность грузинских компаний в процесс восстановления вполне реальна, что, конечно, будет выгодно как для наших соседей, так и для страны в целом.