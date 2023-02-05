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Группа путешественников из 12 стран мира побывали у источника Истису в Кяльбаджаре

Группа путешественников из 12 стран мира побывали у источника Истису в Кяльбаджаре Группы международных путешественников находятся с визитом в Кяльбаджаре.
Карабах
5 февраля 2023 г. 10:49
Группа путешественников из 12 стран мира побывали у источника Истису в Кяльбаджаре

Находящаяся в Кяльбаджарском районе с визитом группа путешественников из 12 стран мира побывали у термального источника Истису в селе Зульфугарлы района.

Как сообщает командированный в Кяльбаджарский район сотрудник Report, путешественники были проинформированы об источнике, а также зверствах, совершенных армянами на наших землях в период оккупации.

Они, в свою очередь, выразили восхищение чарующей природой Кяльбаджара и осудили Армению за зверства, учиненные ею на освобожденных землях Азербайджана во время оккупации.

Отметим, что в состав делегации из 30 человек входят известные путешественники из США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России.

Этот визит еще раз показывает, что интерес иностранных путешественников к руинам на освобожденных территориях, к проводимым здесь строительно-восстановительным работам и мерам по разминированию значительно возрос.

09:41

Группы международных путешественников находятся с визитом в Кяльбаджаре.

Как передает командированный в Кяльбаджарский район сотрудник Report, путешественники ознакомятся с местной природой, варварскими деяниями, учиненными в районе армянами в период оккупации, а заодно и посетят Истису.

Отметим, что визит, в котором также принимают участие журналисты, организован Министерством обороны и Агентством развития медиа Азербайджана.

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Версия на английском языке International travelers visiting Istisu springs in Azerbaijan's Kalbajar
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq səyyahlar İstisuda olublar

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