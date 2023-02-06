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Группа международных путешественников из 11 стран отправилась в Агдамский район

Группа международных путешественников из 11 стран отправилась в Агдамский район Группа международных путешественников из Великобритании, в составе которой представители 11 стран, после посещения Худаферинского моста в Джабраильском районе отправилась в Агдамский район.
Карабах
6 февраля 2023 г. 10:02
Группа международных путешественников из 11 стран отправилась в Агдамский район

Группа международных путешественников из Великобритании, в составе которой представители 11 стран, после посещения Худаферинского моста в Джабраильском районе отправилась в Агдамский район.

Как передает Report, группа находится с трехдневным визитом в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В рамках поездки планируется посещение агдамской Джума мечети, ознакомление с разрушениями, которыми подвергся район и город Агдам за годы оккупации, и активными строительно - восстановительными работами здесь.

Напомним, что Карабахе и Восточном Зангезуре находится международная группа путешественников, представляющих 11 стран. В состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании и Бразилии. Путешественники 4-6 февраля посещают освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.

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Версия на английском языке International travelers from 11 countries head to Azerbaijan's Aghdam
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq səyahətçilər qrupu Ağdama gedib

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