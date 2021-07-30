Группа журналистов ознакомятся с ситуацией в Физули, Гадруте и Шуше

Рабочие группы Межведомственного центра при Координационном штабе по транспорту, связи и высоким технологиям, градостроительству и науке, образованию и культуре и группа журналистов начали свой визит в Физули, Гадрут и Шушу.
Как передает Report, будет проведен осмотр строительной площадки аэропорта Физули.
В ходе визита пройдет презентация по подготовке документов территориального планирования города Физули, а также будет предоставлена краткая информация о подготовке документов территориального планирования Шуши.
В Гадруте также состоится встреча рабочих групп.