Группа журналистов ознакомятся с ситуацией в Физули, Гадруте и Шуше

Рабочие группы Межведомственного центра при Координационном штабе по транспорту, связи и высоким технологиям, градостроительству и науке, образованию и культуре и группа журналистов начали свой визит в Физули, Гадрут и Шушу.

Рабочие группы Межведомственного центра при Координационном штабе по транспорту, связи и высоким технологиям, градостроительству и науке, образованию и культуре и группа журналистов начали свой визит в Физули, Гадрут и Шушу.

Как передает Report, будет проведен осмотр строительной площадки аэропорта Физули.

В ходе визита пройдет презентация по подготовке документов территориального планирования города Физули, а также будет предоставлена ​​краткая информация о подготовке документов территориального планирования Шуши.

В Гадруте также состоится встреча рабочих групп.