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Группа журналистов ознакомятся с ситуацией в Физули, Гадруте и Шуше

Группа журналистов ознакомятся с ситуацией в Физули, Гадруте и Шуше Рабочие группы Межведомственного центра при Координационном штабе по транспорту, связи и высоким технологиям, градостроительству и науке, образованию и культуре и группа журналистов начали свой визит в Физули, Гадрут и Шушу.
Карабах
30 июля 2021 г. 06:19
Группа журналистов ознакомятся с ситуацией в Физули, Гадруте и Шуше

Рабочие группы Межведомственного центра при Координационном штабе по транспорту, связи и высоким технологиям, градостроительству и науке, образованию и культуре и группа журналистов начали свой визит в Физули, Гадрут и Шушу.

Как передает Report, будет проведен осмотр строительной площадки аэропорта Физули.

В ходе визита пройдет презентация по подготовке документов территориального планирования города Физули, а также будет предоставлена ​​краткая информация о подготовке документов территориального планирования Шуши.

В Гадруте также состоится встреча рабочих групп.

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Версия на азербайджанском языке Jurnalistlər, dövlət rəsmiləri Füzuli, Hadrut və Şuşada görülən işlərlə tanış olacaqlar

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