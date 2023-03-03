Группа зарубежных журналистов прибыла в Агдам

Иностранные журналисты, прибывшие в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, посетят Агдамский и Физулинский районы, а также город Шуша.

Группа иностранных журналистов, прибывших в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, прибыла в Агдам.

Как сообщает Report, в рамках поездки представители иностранных СМИ сначала ознакомятся с процессом разминирования в Агдаме, а далее осмотрят гражданские объекты, религиозные и культурно-исторические памятники, разрушенные во время армянской оккупации.

10:05

Иностранные журналисты, прибывшие в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, посетят Агдамский и Физулинский районы, а также город Шуша.

Как передает Report, в поездке примут участие более 30 журналистов.

Сегодня представители иностранных СМИ посетят Агдам, где ознакомятся с процессом разминирования освобожденных территорий, а также осмотрят гражданские объекты, религиозные и культурно-исторические памятники, разрушенные во время оккупации, в том числе комплекс "Имарет", Аллею шехидов и Драматический театр.