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Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Физули"

Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Физули" 24 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Физули".
Карабах
24 июня 2021 г. 12:49
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Физули
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24 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Физули".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, 5 863 военнослужащих, проявивших мужество и отвагу при участии в боевых действиях в ходе освобождения Физулинского района Азербайджанской Республики, награждены медалью "За освобождение Физули".

Четверо из награжденных - генерал-майоры, 39 – полковники, 1 – капитан 1-го ранга, 98 – полковник-лейтенантов.

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Версия на азербайджанском языке Bir qrup hərbçi “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edildi - SİYAHI

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