Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Физули"

24 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Физули".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, 5 863 военнослужащих, проявивших мужество и отвагу при участии в боевых действиях в ходе освобождения Физулинского района Азербайджанской Республики, награждены медалью "За освобождение Физули".
Четверо из награжденных - генерал-майоры, 39 – полковники, 1 – капитан 1-го ранга, 98 – полковник-лейтенантов.