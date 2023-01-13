Группа сотрудников зарубежных СМИ прибыла для освещения акции на дороге Ханкенди-Лачын

Несмотря на холодную и морозную погоду, yа дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Rарабахском экономическом районе Азербайджана.

Несмотря на холодную и морозную погоду, на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщил, что на место проведения акции прибыла группа сотрудников зарубежных СМИ.

Они были проинформированы о причинах проведения акции.

Представители иностранных СМИ в настоящее время делают снимки с места событий, протестующие скандируют лозунги, призывающие к защите экологии.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 33 дня.