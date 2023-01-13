Группа сотрудников зарубежных СМИ прибыла для освещения акции на дороге Ханкенди-Лачын 

Несмотря на холодную и морозную погоду, на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщил, что на место проведения акции прибыла группа сотрудников зарубежных СМИ.
Они были проинформированы о причинах проведения акции.
Представители иностранных СМИ в настоящее время делают снимки с места событий, протестующие скандируют лозунги, призывающие к защите экологии.
Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 33 дня.