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Группа путешественников из Швеции посетила Худаферинский мост в Джебраиле

Группа путешественников из Швеции посетила Худаферинский мост в Джебраиле Группа путешественников из Швеции посетила Худаферинский мост в Джейбраильском районе в рамках поездки по освобожденным территориям Азербайджана.
Карабах
13 мая 2023 г. 12:33
Группа путешественников из Швеции посетила Худаферинский мост в Джебраиле

Группа путешественников из Швеции посетила Худаферинский мост в Джейбраильском районе в рамках поездки по освобожденным территориям Азербайджана.

Как передает Report, делегация из более чем 30 зарубежных путешественников, входящих в организацию "Клуб 100" (Club 100) за три дня посетила несколько городов и районов на освобожденных территориях Азербайджана.

Путешественникам рассказали об истории Худаферинского моста. Гид также добавил, что данный мост связывает Азербайджан и Иран и когда-то играл ключевую роль в Великом Шелковом Пути.

Напомним, что сегодня заключительный день пребывания членов "Клуба 100" на освобожденных территориях, в рамках программы они побывали в Физули, Горадизе, Агдаме, Лачине, Зангилане и Джебраиле.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçli səyahətçilər Xudafərin körpüsünü ziyarət ediblər
Версия на английском языке ФотоGroup of travelers from Sweden visit Khudaferin bridge in Azerbaijan’s Jabrayil

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