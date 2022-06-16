О нас

Группа путешественников и тревел-блогеров ряда стран мира посетила Азыхскую пещеру

Группа путешественников и тревел-блогеров ряда стран мира посетила Азыхскую пещеру Группа путешественников и тревел-блогеров из 10 стран мира посетила Азыхскую пещеру.
Карабах
16 июня 2022 г. 12:08
Группа путешественников и тревел-блогеров ряда стран мира посетила Азыхскую пещеру

Группа путешественников и тревел-блогеров из 10 стран мира посетила Азыхскую пещеру.

Как передает Report, группа из 24 путешественников из Украины, Венгрии, Индии, Швеции, Турции, Дании, Германии, США, Испании и Сингапура в течении трех дней посетят освобожденные территории Азербайджана.

Зарубежным путешественникам рассказали об исторической значимости этого уникального археологического памятника Азербайджана, который имеет важное место в мировой истории.

Им рассказали о том, что найденные тут останки азыхантропа в 1968 году Мамедали Гусейновым являются уникальной находкой в истории человечества. Во время оккупации азербайджанских территорий армяне нелегально вывезли драгоценные артефакты, что нарушает международные конвенции.

Азыхская пещера - это комплекс из шести пещер у села Азых. Расположен на высоте 1400 м над уровнем моря на левом берегу реки Гуручай в Ходжавендском районе, в 3 км к северо-востоку от села Туг и в 14 км к северо-западу от города Физули.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Müxtəlif ölkələrdən olan bir qrup səyyah və bloger Azıx mağarasında olub

Самое читаемое

Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
У певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни
ВидеоУ певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни
11 июня 2022 г. 04:31
В Гяндже найдено тело 37-летнего мужчины
В Гяндже найдено тело 37-летнего мужчины
11 июня 2022 г. 21:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi