Группа путешественников и тревел-блогеров ряда стран мира посетила Азыхскую пещеру

Группа путешественников и тревел-блогеров из 10 стран мира посетила Азыхскую пещеру.

Группа путешественников и тревел-блогеров из 10 стран мира посетила Азыхскую пещеру.

Как передает Report, группа из 24 путешественников из Украины, Венгрии, Индии, Швеции, Турции, Дании, Германии, США, Испании и Сингапура в течении трех дней посетят освобожденные территории Азербайджана.

Зарубежным путешественникам рассказали об исторической значимости этого уникального археологического памятника Азербайджана, который имеет важное место в мировой истории.

Им рассказали о том, что найденные тут останки азыхантропа в 1968 году Мамедали Гусейновым являются уникальной находкой в истории человечества. Во время оккупации азербайджанских территорий армяне нелегально вывезли драгоценные артефакты, что нарушает международные конвенции.

Азыхская пещера - это комплекс из шести пещер у села Азых. Расположен на высоте 1400 м над уровнем моря на левом берегу реки Гуручай в Ходжавендском районе, в 3 км к северо-востоку от села Туг и в 14 км к северо-западу от города Физули.