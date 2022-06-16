Группа путешественников и тревел-блогеров посетила Агдам

Группа путешественников и тревел-блогеров посетила город Агдам.

Группа путешественников и тревел-блогеров посетила город Агдам.

Как передает Report, группа из 24 путешественников из Украины, Венгрии, Индии, Швеции, Турции, Дании, Германии, США, Испании и Сингапура в течении трех дней посетит освобожденные территории.

Сегодня гости посетили Азыхскую пещеру, Шушу и Агдам.

Путешественники побывали в резиденции карабахского хана, где им рассказали об исторической значимости этого места. Они своими глазами увидели учиненные армянами разрушения, включая разрушенную могилу Хуршидбану Натаван.

Путешественники также посетили Джума мечеть в Агдаме.