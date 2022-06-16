О нас

Группа путешественников и тревел-блогеров посетила Агдам

Группа путешественников и тревел-блогеров посетила Агдам Группа путешественников и тревел-блогеров посетила город Агдам.
Карабах
16 июня 2022 г. 19:44
Группа путешественников и тревел-блогеров посетила Агдам

Группа путешественников и тревел-блогеров посетила город Агдам.

Как передает Report, группа из 24 путешественников из Украины, Венгрии, Индии, Швеции, Турции, Дании, Германии, США, Испании и Сингапура в течении трех дней посетит освобожденные территории.

Сегодня гости посетили Азыхскую пещеру, Шушу и Агдам.

Путешественники побывали в резиденции карабахского хана, где им рассказали об исторической значимости этого места. Они своими глазами увидели учиненные армянами разрушения, включая разрушенную могилу Хуршидбану Натаван.

Путешественники также посетили Джума мечеть в Агдаме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоOn ölkədən olan səyahətçi və blogerlər Ağdama səfər ediblər

Самое читаемое

МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
У певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни
ВидеоУ певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни
11 июня 2022 г. 04:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi