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Группа международных путешественников прибыла в Шушу

Группа международных путешественников прибыла в Шушу Группа международных путешественников в составе 33 человек прибыла в Шушу.
Карабах
26 октября 2024 г. 10:59
Группа международных путешественников прибыла в Шушу

Группа международных путешественников в составе 33 человек прибыла в Шушу.

Как передает Report, гости ознакомятся с ходом восстановительных работ в городе, посетят Шушинскую крепость и равнину Джыдыр-дюзю.

Отметим, что в Карабах и Восточный Зангезур в составе клуба путешественников Piki Reels прибыла группа туристов из 12 стран - США, Австралии, Бельгии, Великобритании, Израиля, Нидерландов и др.

Путешественников ознакомят со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также с ходом восстановительных работ.

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Версия на азербайджанском языке Bir qrup beynəlxalq səyyah Şuşaya gəlib

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