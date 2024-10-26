Группа международных путешественников прибыла в Шушу

Группа международных путешественников в составе 33 человек прибыла в Шушу.

Группа международных путешественников в составе 33 человек прибыла в Шушу.

Как передает Report, гости ознакомятся с ходом восстановительных работ в городе, посетят Шушинскую крепость и равнину Джыдыр-дюзю.

Отметим, что в Карабах и Восточный Зангезур в составе клуба путешественников Piki Reels прибыла группа туристов из 12 стран - США, Австралии, Бельгии, Великобритании, Израиля, Нидерландов и др.

Путешественников ознакомят со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также с ходом восстановительных работ.