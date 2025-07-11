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Группа международных путешественников посетила киностудию "Хочазфильм" в Лачыне

Группа международных путешественников посетила киностудию "Хочазфильм" в Лачыне Делегация международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в рамках визита на освобожденные территории Азербайджана посетила киностудию "Хочазфильм" в Лачынском районе.
Карабах
11 июля 2025 г. 15:48
Группа международных путешественников посетила киностудию Хочазфильм в Лачыне

Делегация международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в рамках визита на освобожденные территории Азербайджана посетила киностудию "Хочазфильм" в Лачынском районе.

Как передает корреспондент Report из Лачына, в ходе визита участники ознакомились с условиями, созданными на территории студии, включая съемочный павильон и административные помещения.

Гостям также была представлена информация о назначении студии, которая функционирует как региональный аудиовизуальный центр, освещающий оккупационный и послевоенный периоды Карабаха и Восточного Зангезура, а также предоставлять поддержку местным и зарубежным кинематографистам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlar qrupu Laçında "Hoçazfilm" kinostudiyasını ziyarət edib

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