Группа международных путешественников посетила киностудию "Хочазфильм" в Лачыне

Делегация международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в рамках визита на освобожденные территории Азербайджана посетила киностудию "Хочазфильм" в Лачынском районе.

Делегация международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в рамках визита на освобожденные территории Азербайджана посетила киностудию "Хочазфильм" в Лачынском районе.

Как передает корреспондент Report из Лачына, в ходе визита участники ознакомились с условиями, созданными на территории студии, включая съемочный павильон и административные помещения.

Гостям также была представлена информация о назначении студии, которая функционирует как региональный аудиовизуальный центр, освещающий оккупационный и послевоенный периоды Карабаха и Восточного Зангезура, а также предоставлять поддержку местным и зарубежным кинематографистам.