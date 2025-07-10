Группа международных путешественников посетила Агдамскую Джума мечеть

В рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур члены международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) посетили Агдамскую Джума мечеть.

В рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур члены международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) посетили Агдамскую Джума мечеть.

Как сообщает корреспондент Report, гостям была предоставлена информация о разрушениях, которым подвергся религиозный памятник в период армянской оккупации.

Было особо отмечено, что мечеть, которая является одним из духовных символов Агдама, была осквернена и использовалась не по назначению.

Отметим, что сегодня начался визит членов международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в Карабах и Восточный Зангезур. В состав делегации входят путешественники из 15 стран. Группу возглавляет основатель клуба, американский путешественник Чарльз Вили.

В течение трех дней участники планируют проехать по маршруту Физули - Ходжавенд - Шуша - Ханкенди - Ходжалы - Агдам - Кяльбаджар - Лачын - Зангилан - Джебраил.

Цель визита - ознакомление с восстановленными после оккупации территориями, а также ходом масштабных строительных работ, активно ведущихся в регионе.

ФОТО: Мухаммед Агаев