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Группа международных путешественников посетила Агдамскую Джума мечеть

Группа международных путешественников посетила Агдамскую Джума мечеть В рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур члены международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) посетили Агдамскую Джума мечеть.
Карабах
10 июля 2025 г. 17:32
Группа международных путешественников посетила Агдамскую Джума мечеть

В рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур члены международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) посетили Агдамскую Джума мечеть.

Как сообщает корреспондент Report, гостям была предоставлена информация о разрушениях, которым подвергся религиозный памятник в период армянской оккупации.

Было особо отмечено, что мечеть, которая является одним из духовных символов Агдама, была осквернена и использовалась не по назначению.

Отметим, что сегодня начался визит членов международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в Карабах и Восточный Зангезур. В состав делегации входят путешественники из 15 стран. Группу возглавляет основатель клуба, американский путешественник Чарльз Вили.

В течение трех дней участники планируют проехать по маршруту Физули - Ходжавенд - Шуша - Ханкенди - Ходжалы - Агдам - Кяльбаджар - Лачын - Зангилан - Джебраил.

Цель визита - ознакомление с восстановленными после оккупации территориями, а также ходом масштабных строительных работ, активно ведущихся в регионе.

ФОТО: Мухаммед Агаев

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Версия на английском языке ФотоGroup of international travelers visits Juma Mosque of Aghdam in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlar qrupu Ağdamın Cümə məscidini ziyarət edib

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