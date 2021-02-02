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Грандиозный аэропорт на месте руин

Грандиозный аэропорт на месте руин На карабахской земле, почти тридцать лет находившейся в оккупации, начались строительные работы. В Физулинском районе возводится грандиозный международный аэропорт.
Карабах
2 февраля 2021 г. 15:20
Грандиозный аэропорт на месте руин

На карабахской земле, почти тридцать лет находившейся в оккупации, начались строительные работы. В Физулинском районе возводится грандиозный международный аэропорт.

Командированный в Физулинский район сотрудник Report побывал на месте строительства аэропорта, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым. Ожидается, что аэропорт будет сдан в эксплуатацию до конца нынешнего года.

Длина взлетно-посадочной полосы составит 3 000 метров, ширина - 45 метров. На территории аэропорта предусмотрена автостоянка. Площадь перрона аэропорта составляет 60 тысяч квадратных метров. Площадь направляющей дорожки составит 6 500 квадратных метров, а подъездная дорога раскинется на площади в 5 000 квадратных метров. Перед аэровокзалом будет построена парковка на 120 автомобилей.

По словам вице-президента ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Этибара Гусейнова, на территории взлетно-посадочной полосы в настоящее время ведется процесс разминирования. Для ускорения этого процесса в соответствии с проектом “Строительство Физулинского международного аэропорта" был приобретен и доставлен на территорию механизм по разминированию "AARDVARK" британского производства.

Э.Гусейнов отметил, что на территориях Кельбаджарского и Лачинского районов ведутся исследования по определению места для строительства аэропорта: "Место под строительство будет определено до конца апреля нынешнего года".

Для зачистки территории аэропорта от мин приглашен специалист из шотландской компании "AARDVARK". Представитель компании Дэвид Кларк заявил, что планируется очистить от мин 50 гектаров территории:

“За сутки можно очистить от мин около 2-3 гектаров территории. Этот показатель может варьироваться в зависимости от состава грунта. В ходе моего пребывания в Азербайджане местные специалисты пройдут тренинги. Будут обучены около 6-8 специалистов и им будут выданы сертификаты”.

Строительство взлетно-посадочной полосы в Физулинском международном аэропорту поручено ООО "AzVirt", имеющему большой опыт в данной сфере. Главный инженер компании-подрядчика Джафарага Шириев сообщил, что все строительные работы будут завершены в апреле-мае следующего года.

Отметим, что до оккупации в Физулинском районе действовал аэропорт, взлетно-посадочная полоса которого составляла 1 600 метров. Армянские оккупанты превратили город в руины, сравняли аэропорт с землей.

Физули был полностью освобожден от оккупации 17 октября 2020 года. А 14 января нынешнего года президент Ильхам Алиев заложил фундамент Физулинского международного аэропорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarabalıqda inşa edilən nəhəng hava limanı - VİDEOREPORTAJ

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