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ГПС: При помощи БПЛА и самолётов АН-2 по врагу на войне нанесен большой удар

ГПС: При помощи БПЛА и самолётов АН-2 по врагу на войне нанесен большой удар До личного состава было донесено поздравление начальника ГПС
Карабах
19 февраля 2021 г. 13:26
ГПС: При помощи БПЛА и самолётов АН-2 по врагу на войне нанесен большой удар
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В честь 16-летия создания Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана было проведено мероприятие.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

На торжественном мероприятии сначала прозвучал Государственный гимн, было отмечено, что Береговая охрана Государственной пограничной службы была создана распоряжением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева от 18 февраля 2005 года, после чего охрана морских границ нашей страны вышла на качественно новый уровень, расширились возможности защиты наших государственных интересов в пограничных водах, благодаря постоянному большому вниманию к вопросам охраны морских границ были достигнуты высокие результаты.

На мероприятии было подчеркнуто, что совпадение данной знаменательный для Береговой охраны ГПС даты с периодом торжества исторической победы в Отечественной войне, завершение этой войны под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева блестящей победой Азербайджана над Арменией встречено всем личным составом ГПС с большой радостью и гордостью.

С большой гордостью был отмечен героизм, проявленный азербайджанскими пограничниками при успешном выполнении боевых задач, поставленных президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым перед ГПС, освобождении большой территории до госграницы с Арменией, захвате стратегических высот на госгранице с Арменией, освобождении Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша. Благодаря профессиональному применению азербайджанскими пограничниками "Харопа" и других ударных БПЛА, а также самолетов АН-2 противник понес большие боевые потери, успешно продолжаются работы по созданию необходимой инфраструктуры для защиты и охраны деоккупированной госграницы.

До личного состава было донесено поздравление начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева, выражена уверенность, что охраняющие госграницу Азербайджана морские пограничники и впредь будут выполнять служебные задания на самом высоком уровне.

На мероприятии была награждена группа военнослужащих, достигших высоких результатов в служебной и боевой деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX: “Harop” PUA-ları və AN-2 təyyarələri ilə müharibədə düşmənə ciddi zərbələr vurduq

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